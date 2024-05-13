Данські F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця, - ЗМІ

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяця, повідомив кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

Раніше вже повідомлялось, що Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.

Данія – один з лідерів авіаційної коаліції для України: вітчизняні пілоти вже завершують там навчання на винищувачах F-16.

Данія підписала з Україною безпекову угоду та анонсувала появу літаків в нашому небі вже до початку літа.

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.

Раніше стало відомо, що Бельгія вирішила прискорити постачання своїх F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.

У квітні нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії.