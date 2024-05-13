Данські F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця, - ЗМІ

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяця, повідомив кореспондент Die Zeit Йорг Лау.
Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM— Joerg Lau (@joerglau) May 13, 2024
Раніше вже повідомлялось, що Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.
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Данія – один з лідерів авіаційної коаліції для України: вітчизняні пілоти вже завершують там навчання на винищувачах F-16.
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Данія підписала з Україною безпекову угоду та анонсувала появу літаків в нашому небі вже до початку літа.
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Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.
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Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.
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Раніше стало відомо, що Бельгія вирішила прискорити постачання своїх F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.
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У квітні нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії.
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У березні американська газета New York Times написала, що Україна може отримати шість F-16 до літа і розгорнути перші вже у липні. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.