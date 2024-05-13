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Данські F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця, - ЗМІ

Подробиць з цього приводу поки не повідомляють.

Данські F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця, - ЗМІ
Данські винищувачі F-16 виступають під час авіа-шоу на аеродромі Karup Air Field
Фото: EPA/UPG

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяця, повідомив кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

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Раніше вже повідомлялось, що Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.

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