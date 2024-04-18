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ЗМІ: Україна "могла перетнути" червону ядерну лінію Путіна

У Мордовії дрони атакували загоризонтний радар "Контейнер", який входить до системи раннього ядерного оповіщення РФ. 

ЗМІ: Україна "могла перетнути" червону ядерну лінію Путіна
Радіолокатор "Контейнер"
Фото: Defense Express

Атака українських безпілотників на радіотехнічний вузол військової частини у російській Мордовії може розцінюватися Кремлем як порушення російських "червоних ліній" щодо ядерної зброї. Про це пише видання Newsweek.

Спроба пошкодження загоризонтного локатора "Контейнер", який входить до системи розвідки та раннього оповіщення РФ про аерокосмічну загрозу, нібито підпадає під один із пунктів указу Путіна 2020 року, що визначав сценарії використання ядерної зброї. Йдеться про "зрив дій у відповідь з боку ядерних сил", як це було сформульовано диктатором. 

Наразі ступінь шкоди, яку завдала атака БПЛА на російський радіолокаційний об'єкт, досі оцінюється. Попередньо було завдано руйнувань будівлі командного посту у мордовському місті Ковилкіно.

 

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