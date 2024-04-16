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ОВА: потягом доби на Донеччині від ворожих обстрілів загинула людина

Двоє осіб отримали поранення. 

ОВА: потягом доби на Донеччині від ворожих обстрілів загинула людина
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Через ворожі обстріли у Красногорівці Донецької області загинула одна цивільна особа. Ще двоє людей поранені. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 15 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – повідомив Філашкін.

Також він уточнив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Вчора, 15 квітня, Росіяни вдарили по центру Слов’янська ракетою "Грім-Е1". В результаті пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти, будівля банку та шість цивільних автомобілів. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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