Повідомляють, що пошкоджено будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку.

У російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпому", унаслідок чого постраждало двоє людей, повідомляє “Українська правда” із посиланням на місцевого губернатора і на видання “Медуза”.

“Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей”, – повідомив губернатор.

За його словами, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Їх госпіталізували.

Також російський губернатор заявив, що пошкоджено фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.

За даними “Медузи”, пошкоджено будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку.