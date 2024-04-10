​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: "Шольц боїться ядерних погроз Путіна"

Президент України дав інтерв'ю Bild, у якому висловив своє ставлення до відмови Німеччини надавати ракети Taurus.

Зеленський: "Шольц боїться ядерних погроз Путіна"
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild пояснив небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю ядерними залякуваннями з боку Кремля.

Як стверджується у матеріалі німецького видання, Президент "не розуміє, чому Україна не отримує зброю, яка потрібна, щоб вижити".

Проте Зеленський визнає, що питання не є простим, адже ракети Taurus, за словами Шольца, є найсильнішою зброєю німецької армії, і він не хоче залишати свою країну без цього озброєння.

Йдеться про побоювання щодо погроз застосування атомної зброї, які лунають з боку самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна. Проте Зеленський "не думає, що ці ракети можуть захистити світ від ядерної загрози з боку Росії". 

В інтерв'ю Зеленський також не виключив того, що Росія планує великий наступ на Харків, і визнав, що атаки окупантів на енергетичну інфраструктури були успішними. Проте глава держави пишається успіхами українських військових у застосуванні безпілотників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies