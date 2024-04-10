Зеленський: "Шольц боїться ядерних погроз Путіна"

Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild пояснив небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю ядерними залякуваннями з боку Кремля.
Як стверджується у матеріалі німецького видання, Президент "не розуміє, чому Україна не отримує зброю, яка потрібна, щоб вижити".
Проте Зеленський визнає, що питання не є простим, адже ракети Taurus, за словами Шольца, є найсильнішою зброєю німецької армії, і він не хоче залишати свою країну без цього озброєння.
Йдеться про побоювання щодо погроз застосування атомної зброї, які лунають з боку самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна. Проте Зеленський "не думає, що ці ракети можуть захистити світ від ядерної загрози з боку Росії".
В інтерв'ю Зеленський також не виключив того, що Росія планує великий наступ на Харків, і визнав, що атаки окупантів на енергетичну інфраструктури були успішними. Проте глава держави пишається успіхами українських військових у застосуванні безпілотників.
- Зеленський приїхав у Харківську область перевіряти фортифікаційні споруди.
- На Ставці глава держави говорив про захист Харкова та системи ППО.
- Україна, за словами Президента, цьогоріч отримає від союзників лише 10% від потрібної кількості винищувачів F-16.