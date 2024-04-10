Зеленський: "Шольц боїться ядерних погроз Путіна"

Президент України дав інтерв'ю Bild, у якому висловив своє ставлення до відмови Німеччини надавати ракети Taurus.

Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild пояснив небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю ядерними залякуваннями з боку Кремля.

Як стверджується у матеріалі німецького видання, Президент "не розуміє, чому Україна не отримує зброю, яка потрібна, щоб вижити".

Проте Зеленський визнає, що питання не є простим, адже ракети Taurus, за словами Шольца, є найсильнішою зброєю німецької армії, і він не хоче залишати свою країну без цього озброєння.

Йдеться про побоювання щодо погроз застосування атомної зброї, які лунають з боку самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна. Проте Зеленський "не думає, що ці ракети можуть захистити світ від ядерної загрози з боку Росії".

В інтерв'ю Зеленський також не виключив того, що Росія планує великий наступ на Харків, і визнав, що атаки окупантів на енергетичну інфраструктури були успішними. Проте глава держави пишається успіхами українських військових у застосуванні безпілотників.