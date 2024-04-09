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У Великобританії помер лавреат Нобелівської премії з фізики Пітер Хіггс

Пітер Хіггс пішов з життя 8 квітня, після нетривалої хвороби.

У Великобританії помер лавреат Нобелівської премії з фізики Пітер Хіггс
Професор Пітер Хіггс після підтвердження існування бозона Хіггса в 2012 році
Фото: Пресслужба Единбурзького університету

У Великобританії у віці 94 років помер фізик, лавреат Нобелівської премії Пітер Хіггс. 

Про це повідомила пресслужба Единбурзького університету.

Пітер Хіггс пішов з життя 8 квітня, після нетривалої хвороби.

"Пітер Хіггс був видатною особистістю – справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багато майбутніх поколінь", - зазначив директор і віцеканцлер університету Пітер Матісон.

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Пітер Хіггс передбачив існування однієї з елементарних частинок, бозона, за 48 років до його відкриття. 

Згодом бозон назвали на честь вченого, про "бозон Хіггса" був знятий документальний фільм "Лихоманка елементарних частинок".

"Минуло майже 50 років, перш ніж існування частинки змогли підтвердити. Експерименти на Великому адронному колайдері в Церні нарешті в 2012 році підтвердили теорію Хіггса. За цю роботу він отримав Нобелівську премію з фізики в 2013 році разом із Франсуа Енглером", - зауважили в університеті.

Хіггс висунув гіпотезу про існування бозона у 1964 році. Це дозволило розгадати механізм утворення маси, тому згодом її почали називати "частинкою бога". 

В 2012 році вчені Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН) під час проведення експериментів оголосили про відкриття частинки, а в березні 2013 року підтвердили своє відкриття.

Наступного року професор Хіггс отримав Нобелівську премію з фізики за цю роботу спільно з бельгійським фізиком Франсуа Енглертом.

Крім цього, Хіггс нагороджений різними відзнаками за досягнення у галузі теоретичної фізики. Він є лавреатом медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, а також премії в галузі фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства. 

Також фізик був членом Королівського товариства Единбурга і членом Лондонського королівського товариства.

  • У віці 90 років помер американсько-ізраїльський психолог Даніель Канеман − піонер теорій поведінкової економіки, які сильно вплинули на дисципліну, і які принесли йому Нобелівську премію.
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