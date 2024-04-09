У Воронежі безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA.

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули.

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав.