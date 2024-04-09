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У Воронежі безпілотники атакували авіаційний центр

За даними ASTRA, обидва апарати вибухнули. 

У Воронежі безпілотники атакували авіаційний центр
Безпілотники атакували льотний підготовчий центр росіян
Фото: скріншот

У Воронежі безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA. 

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули. 

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав. 

  • 5 квітня безпілотники атакували російські аеродроми в різних областях. Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків. За даними джерел LB.ua, атаку провели СБУ та інші складові Сил оборони. 
  • Також того дня атаки зазнали ще три аеродроми: в Курську, Єйську та Енгельсі. За цими ударами стоять ГУР та інші захисники. 
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