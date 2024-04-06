Харків зазнав обстрілу: є влучання поряд із житловими будинками

Наслідки одного з попередніх обстрілів Харкова

Ворог атакував Харків балістичним озброєнням. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою. Інформація щодо постраждалих уточнюється, профільні служби працюють на місцях.