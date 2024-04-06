Харків зазнав обстрілу: є влучання поряд із житловими будинками

Ворог атакував Харків балістичним озброєнням. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою. Інформація щодо постраждалих уточнюється, профільні служби працюють на місцях.
- Вдень у п'ятницю росіяни обстрілювали Харків авіабомбами.
- Ворог використовує тактику подвійних ударів, намагаючись вбити рятувальників і правоохоронців.
- У ніч на четвер внаслідок атаки "шахедів" на Харків загинули співробітники ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу.