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Харків зазнав обстрілу: є влучання поряд із житловими будинками

Ворог атакує місто балістичними ракетами.

Харків зазнав обстрілу: є влучання поряд із житловими будинками
Наслідки одного з попередніх обстрілів Харкова
Фото: EPA/UPG

Ворог атакував Харків балістичним озброєнням. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою. Інформація щодо постраждалих уточнюється, профільні служби працюють на місцях. 

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