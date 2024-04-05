У Запоріжжі пролунали вибухи, влада повідомила про постраждалих (оновлення)

Очільник ОВА заявив про два вибухи.

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи.

Її оголосили о 14.44 5 квітня. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров згодом повідомив про два вибухи.

Опісля Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки є потерпілі.

Оновлення 16.40. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, за попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали 6 людей.

"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав Куртєв.