У Запоріжжі пролунали вибухи, влада повідомила про постраждалих (оновлення)

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи.
Її оголосили о 14.44 5 квітня. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров згодом повідомив про два вибухи.
Опісля Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки є потерпілі.
Оновлення 16.40. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, за попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали 6 людей.
"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав Куртєв.
- Перед цим росіяни атакували Харків і Харківський район, ймовірно, КАБами і поранили людей.