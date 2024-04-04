Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСуспільствоПодії

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

Також у чоловіка знайшли саморобний пістолет.

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області

У Херсоні правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який вдома зберігав зброю, боєприпаси та вибухівку.

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

Під час обшуків за адресами реєстрації та фактичного проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили 10 пострілів осколкових гранатометних ВМГ-К 70, 11 пластин динамічного захисту, які містять у своєму складі вибухову речовину ПВВ-5А, міну МОН-50, 20 корпусів гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, по одній РГН, М72, Granade hand frag. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, правоохоронці вилучили два підривачі, 25 детонаторів різної модифікації, дві сигнальні міни, пневматичний пістолет, саморобний пістолет та більше тисячі патронів різного калібру.

Чоловік відмовився від пояснень щодо походження зброї, але тепер відомо, що зброю для зберігання йому передав знайомий.

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

  • Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.

  • Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів

  • Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies