У Херсоні правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який вдома зберігав зброю, боєприпаси та вибухівку.
Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.
Під час обшуків за адресами реєстрації та фактичного проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили 10 пострілів осколкових гранатометних ВМГ-К 70, 11 пластин динамічного захисту, які містять у своєму складі вибухову речовину ПВВ-5А, міну МОН-50, 20 корпусів гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, по одній РГН, М72, Granade hand frag.
Крім того, правоохоронці вилучили два підривачі, 25 детонаторів різної модифікації, дві сигнальні міни, пневматичний пістолет, саморобний пістолет та більше тисячі патронів різного калібру.
Чоловік відмовився від пояснень щодо походження зброї, але тепер відомо, що зброю для зберігання йому передав знайомий.
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