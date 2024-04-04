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Харків під атакою "шахедів", є щонайменше троє загиблих (оновлено)

Росіяни влучили у цивільну інфраструктуру, жертвами стали співробітники ДСНС.

Харків під атакою "шахедів", є щонайменше троє загиблих (оновлено)
Shahed-136
Фото: скрин відео

У Харкові троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули внаслідок атаки безпілотників. Рятувальники ліквідовували наслідки влучання "шахедів" у цивільну забудову, коли сталося повторне влучання.

За словами мера міста Ігоря Терехова, попередньо відомо про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди. 

Станом на 2 годину ночі тривога в Харківській області все ще триває, Повітряні Сили повідомляють про рух інших груп БПЛА та активність тактичної авіації. 

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