Харків під атакою "шахедів", є щонайменше троє загиблих (оновлено)

У Харкові троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули внаслідок атаки безпілотників. Рятувальники ліквідовували наслідки влучання "шахедів" у цивільну забудову, коли сталося повторне влучання.

За словами мера міста Ігоря Терехова, попередньо відомо про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди.

Станом на 2 годину ночі тривога в Харківській області все ще триває, Повітряні Сили повідомляють про рух інших груп БПЛА та активність тактичної авіації.