Євлаш: Росія може використовувати не більше сотні повітряних цілей різного типу під час атак

Під час однієї масованої атаки по Україні Росія може витратити до 100 повітряних цілей різного типу, заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

Євлаш запевнив, що Повітряні сили готові до масованих атак ворога.

"Ворог не може витрачати повністю всі ракети, оскільки він залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків. Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухають з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей", — каже речник.

За словами Євлаша, РФ продовжує накопичувати ракети різних типів, щоб в подальшому поновити масовані атаки на критичну і стратегічну інфраструктуру України.

"Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів , Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям", — додав Євлаш.