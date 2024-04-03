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Можуть взяти під варту підрядника, який на ремонті мостів та шляхопроводів Києва "відмив" понад 3,5 млн гривень

Керівнику підприємства інкримінують заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. 

Можуть взяти під варту підрядника, який на ремонті мостів та шляхопроводів Києва "відмив" понад 3,5 млн гривень
Підрядник, якого підозрюють у "відмиванні" грошей
Фото: Національна поліція

У Києві повідомили про підозру керівнику комунального підприємства "Київавтошляхміст", який під час ремонту мостів та шляхопроводів столиці завищив вартість робіт і "відмив" понад 3,5 мільйони гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

"За даними слідства, між комунальним підприємством "Київавтошляхміст" та підрядною організацією було укладено договір про виконання аварійних ремонтних робіт по заміні гідроізоляції на мостах, естакадах, шляхопроводах та транспортних розв’язках міста Києва. Однак підрядник завищив вартість виконаних робіт, тим самим безпідставно отримав на свої рахунки понад 3,5 мільйони гривень", – зазначили правоохоронці. 

Раніше слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру за неналежне виконання службових обов’язків двома посадовцями комунального підприємства "Київавтошляхміст". Розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

Тепер повідомили про підозру керівнику підрядної організації за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. 

Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення.Слідчі звернулись до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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