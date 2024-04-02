Реєстр збитків запустить сьогодні подачу заяв на компенсацію через напад РФ на Україну

Сьогодні під час конференції у Гаазі Міжнародний реєстр збитків, заподіяних війною Росії проти України, офіційно відкриє процес, який дозволить людям подавати претензії на компенсацію за збитки, втрати чи травми, зазнані внаслідок вторгнення Москви.
Про це пише The Guardain.
Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра раніше повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні запустять першу категорію реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.
Видання додає, що у конференції "Відновлення справедливості для України" візьмуть участь міністри та чиновники з десятків країн.
Серед доповідачів буде головний прокурор Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт президента Володимира Путіна та військових чиновників, причетних до війни.
- У конференції візьме участь очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, а також його колега з Нідерландів Ханке Бряунс Слот, генеральний секретар Ради Європи, президент Євроюсту та власне представники Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
- Конференція має опрацювати результати документування та розслідування російських злочинів та подальші кроки щодо створення міжнародного спеціального трибуналу щодо агресії проти України.
- Минулого тижня стало відомо, що Банк Розвитку Ради Європи виділить на компенсації за знищене житло українців 100 млн євро.