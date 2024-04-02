Реєстр збитків запустить сьогодні подачу заяв на компенсацію через напад РФ на Україну

У квітні запрацює перша категорія реєстру, яка стосуватиметься фізичних осіб, які втратили житло.

Сьогодні під час конференції у Гаазі Міжнародний реєстр збитків, заподіяних війною Росії проти України, офіційно відкриє процес, який дозволить людям подавати претензії на компенсацію за збитки, втрати чи травми, зазнані внаслідок вторгнення Москви.

Про це пише The Guardain.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра раніше повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні запустять першу категорію реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.

Видання додає, що у конференції "Відновлення справедливості для України" візьмуть участь міністри та чиновники з десятків країн.

Серед доповідачів буде головний прокурор Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт президента Володимира Путіна та військових чиновників, причетних до війни.