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Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію

У Комітеті планують, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні наступного тижня.

Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Комітет Верховної Ради з питань оборони сьогодні, 29 березня, завершив розгляд  всіх правок до законопроєкту про мобілізацію, повідомив член Комітету Вадим Івченко. 

Івченко додав, що наразі йде робота над додатковими правками Комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації. 

За його словами, планується, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні наступного тижня.

  • У першому читанні проєктом пропонувалося, аби «консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років виконувались за наявності в них військово-облікових документів. У тому числі оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України тощо».
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Нразі він завершує розгляд понад 4 тисяч правок до дискусійного законопроєкту. Друге читання можливе в сесійній залі вже на початку квітня. Однак це не означає, що закон ухвалять швидко. Оскільки парламент засідає у кращому разі чотири дні на місяць, то процес, вірогідно, суттєво затягнеться. Що пропонують члени комітету з нацбезпеки до другого читання та які шанси закону на голосування в цілому — читайте в матеріалі LB.ua "Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?".
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