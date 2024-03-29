Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію

У Комітеті планують, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні наступного тижня.

Комітет Верховної Ради з питань оборони сьогодні, 29 березня, завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію, повідомив член Комітету Вадим Івченко.

Івченко додав, що наразі йде робота над додатковими правками Комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації.

За його словами, планується, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні наступного тижня.