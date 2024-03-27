Росія атакувала Миколаїв

Вибухи лунали через декілька хвилин після оголошення тривоги.

Російська армія вдень середи атакувала Миколаїв.

Про вибухи мер міста повідомив у Telegram о 14:32. За попередніми даними, ворог вдарив балістикою.

Повітряна тривога для міста була оголошена о 14:28, а перші вибухи пролунали вже через декілька хвилин.

"Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!" – написав міський голова Сєнкевич.