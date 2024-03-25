У новому матеріалі проєкту “Український Свідок” – військовий медик, сержант ДШВ ЗСУ Юрій Бондар із позивним “Шаман”. Він з 2014 року був медиком-волонтером, а у 2022 приєднався до лав ЗСУ. “Шаман” заперечив деякі стереотипи про воєнну медицину в Україні.

“Є такий стереотип, що «на війні гинуть всі», – каже військовий медик. – Якщо людина мислить таким чином, якщо вона так хоче загинути, то, скоріше за все, це станеться. Але це просто втрата часу. Краще витратити його на самопідготовку, тим паче, часу у тих, хто досі уникнув мобілізації, було достатньо”.

Ще один стереотип – це те, що росіяни своїх кидають, а ми своїх забираємо.. “Так, росіяни своїх справді кидають, – розповідає “Шаман”. – Але ми своїх можемо забрати не завжди: у деяких ситуаціях, забираючи своїх, ми несемо ще більші втрати", – вважає він.

Однак і без поранень, говорить “Шаман”, війна забирає здоров’я: “Зазвичай це контузії, які переростають у порушення ЦНС. Також масове явище – грижі. Грудного, поперекового відділу, які виникають через постійне носіння каски та бронежилета. Також це травми колін, обмороження, астми. Це стандартний “букет”. Якщо у подальшому людина веде здоровий спосіб життя, то це можна залікувати та підтримувати”.

Найпоширеніші травми під час повномасштабної війни – мінно-вибухові та кульові. “Їхнє співвідношення приблизно 70% на 30%, – розповідає медик. – Бувають випадки, коли люди гинуть не від поранення, а від больового шоку”.

Боєць також вважає, що озвучені президентом дані про втрати України насправді вищі, оскільки треба враховувати зниклих безвісти, санітарні безповоротні втрати та санітарні поворотні втрати та СЗЧ.