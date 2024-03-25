ГУР каже, що атакований в Криму ВДК "Ямал" отримав критичні пошкодження

Атакований 23 березня в Криму великий десантний корабель окупантів "Ямал" отримав критичні пошкодження. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Ямал" був пошкоджений унаслідок атаки на судноремонтний завод чорноморського флоту Росії в Севастополі. Серед інших суден, там був пришвартований і цей ВДК.
"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", – повідомили в ГУР.
Інформація про інші пошкодження у ворога буде уточнена.
- Окрім "Ямала", Сили оборони вразили в Криму великий десантний корабель "Азов" і центр зв'язку росіян.
- "Ямал" проєкту 755 був побудований в 1987 році, а нинішню назву отримав в 2002. Був оснащений двома 57-мм артилерійськими установками, РСЗВ "Град-М" і ПЗРК "Стріла-2", що слугували протиповітряною обороною, писало ZN.UA.