В Україні масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет зі стратегічної авіації (оновлюється)

Повідомлялося про пуск ракет з району Каспійського моря.

У всіх регіонах України оголошено повітряну тривогу: є інформація про пуск ракет зі стратегічної авіації.

Також досі триває атака ударними безпілотниками.

Повітряні Сили повідомили про зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Оновлення 4:52 : напрям ракет, за повідомленням Повітряних Сил, - Кременчук Полтавської області.

Оновлення 5:02 : зафіксовані ракети Х-22 на Запоріжжі. Вінницю атакують "шахеди"

Оновлення 5:12 : багато цілей на Запоріжжі та в Дніпропетровській області. Зафіксовано ракети на Сумщині в бік Чернігівщини.

Оновлення 5:21 : в повітрі ще два МіГ-31К. Ракета "Кинджал" була зафіксована в напрямку Деіпра. Частина ракет рухаються в напрямку Києва. Кривий Ріг було атаковано балістикою з Криму.