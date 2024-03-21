Незаконно придбав ділянки, авто та квартиру у Києві: затримали експосадовця Сил логістики Козловського

Затримали колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ, якого звинувачують у незаконному збагаченні на близько 58 мільйонів гривень. Як можна зрозуміти із деталей справи, йдеться про полковника з Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора та ДБР.
За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про:
- Автомобіль «Toyota», 2022 року випуску,
- Квартиру в м. Київ,
- Обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м,
- 55 земельних ділянок у різних регіонах,
- Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
У прокуратурі зазначили, що сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
На даний час проводять обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ДБР зазначили, що чиновник збагатився у 2022-2023 роках. Імовірно, на закупівлях Міноборони.
"Державне бюро розслідувань продовжує послідовну роботу та системну протидію незаконному збагаченню посадовців у тому числі, ймовірно, в результаті зловживань із закупівлями в інтересах Збройних сил України", – уточнили у Бюро.
На незаконно набуті активи судом накладено арешт.
Деталі справи Козловського
- У січні "Наші гроші" опублікували розслідування, у якому стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони.
- Зокрема, зазначається, що ДБР і прокуратура вважають організатором схеми розкрадання харчів начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського.
- Приблизно на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення зі спільниками організували злочинну групу, до якої увійшли ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які є батьками дружини Козловського. А також службові особи підприємств «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер» (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), «Ресурс-Сервіс КМ» та «Еко Трейд Юкрейн» (засновником цієї фірми у 2022 році була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).
- Представники ЗСУ забезпечували НЕпроведення претензійної роботи з боку Міністерства, якщо бізнесмени не постачали в строк продукти на військові склади, та забезпечували НЕповідомлення правоохоронців при надходженні скарг на неякісні продукти від військових частин.
- А посадовці вищеназваних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів і отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.
- Загалом вдалося встановити перерахунок за "послуги" 172 млн грн. 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми-учасники схеми отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн).
- У вересні СБУ і Нацпол провели обшуки у Козловського. Скільки було вилучено грошей та чи було затримано посадовця – не повідомлялось.
- У листопаді повідомили, що ДБР просунулось по справі Козловського. Зокрема, зазначено, що "через три підконтрольних ТОВки та батьків дружини, які були оформлені як ФОП, Козловський провів безтоварних операцій майже на 300 млн грн. Тобто харчі військові так і не побачили, постачання залишилось лише на папері".
- На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру.
- Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.