Незаконно придбав ділянки, авто та квартиру у Києві: затримали експосадовця Сил логістики Козловського

Посадовець протягом 2022-2023 років збагатився на 58 мільйонів гривень. Імовірно, на махінаціях із закупівлями Міноборони.

Затримали колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ, якого звинувачують у незаконному збагаченні на близько 58 мільйонів гривень. Як можна зрозуміти із деталей справи, йдеться про полковника з Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора та ДБР.

За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про:

Автомобіль «Toyota», 2022 року випуску,

Квартиру в м. Київ,

Обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м,

55 земельних ділянок у різних регіонах,

Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

У прокуратурі зазначили, що сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На даний час проводять обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР зазначили, що чиновник збагатився у 2022-2023 роках. Імовірно, на закупівлях Міноборони.

"Державне бюро розслідувань продовжує послідовну роботу та системну протидію незаконному збагаченню посадовців у тому числі, ймовірно, в результаті зловживань із закупівлями в інтересах Збройних сил України", – уточнили у Бюро.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Деталі справи Козловського