У Харкові пролунав вибух, під завалами можуть бути люди

У Харкові пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Близько 12:20 в Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.
О 13:14 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по будинку.
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", – сказав він.
Дані уточнюють.
- Це не перша атака на Харків за цей місяць. 14 березня росіяни вдарили по місту безпілотником. Пошкоджень зазнали будинки та інфраструктура.