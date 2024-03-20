У Харкові пролунав вибух, під завалами можуть бути люди

У Харкові пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Близько 12:20 в Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.

О 13:14 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по будинку.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", – сказав він.

Дані уточнюють.