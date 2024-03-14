Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків очільника столичного метро, - Кличко

Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків КП “Київський метрополітен”.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні”, - написав Віталій Кличко.
Він наголосив, що поведінка Брагінського виглядає погано не тільки по відношенню до нього особисто, а й по відношенню до киян.
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8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".
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Очільник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua розповів, що перші проблеми почалися ще у 2011-му. Тобто за декілька місяців після відкриття. Докладніше про це читайте в нашому матеріалі.
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Причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська" - "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки, повідомила КМДА.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки Київського метрополітену йдуть за графіком, тому рух поїздів мають відновити вже влітку.