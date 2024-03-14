Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків очільника столичного метро, - Кличко

Мер Києва вважає, що поведінка Брагінського “виглядає погано” не тільки по відношенню до нього особисто.

Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків КП “Київський метрополітен”.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні”, - написав Віталій Кличко.

Він наголосив, що поведінка Брагінського виглядає погано не тільки по відношенню до нього особисто, а й по відношенню до киян.