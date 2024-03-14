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Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків очільника столичного метро, - Кличко

Мер Києва вважає, що поведінка Брагінського “виглядає погано” не тільки по відношенню до нього особисто.

Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків очільника столичного метро, - Кличко
Віктор Брагінський
Фото: Макс Требухов

Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків КП “Київський метрополітен”

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні”, - написав Віталій Кличко.

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Він наголосив, що поведінка Брагінського виглядає погано не тільки по відношенню до нього особисто, а й по відношенню до киян.

  • 8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

  • Очільник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua розповів, що перші проблеми почалися ще у 2011-му. Тобто за декілька місяців після відкриття. Докладніше про це читайте в нашому матеріалі.

  • Причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська" - "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки, повідомила КМДА.

  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки Київського метрополітену йдуть за графіком, тому рух поїздів мають відновити вже влітку.
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