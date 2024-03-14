Російська влада використовує мирних мешканців як "живий щит", - ГУР МО

Перехоплені українською розвідкою розмови російських силовиків і місцевого населення свідчать, що в Бєлгородській та Курській областях РФ транспортні вузли оточені, стоять блокпости.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"Влада намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим", - сказав Юсов.
Він додав, що російська влада погрожує людям не лише штрафними санкціями, але й звільненням з роботи.
Сьогодні легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували "обмежену військову операцію".
Російські добровольці закликали мешканців прикордоння до евакуації. У зв′язку з цим вони відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 ранку 15 березня.
Що передувало
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Раніше, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
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14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
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Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.
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Цивільне населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуйовуватимуть через військові дії російських добровольців. У місті горить районна адміністрація через "приліт", а на території Курської та Бєлгородської області Росії ведуться бої.