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Прем'єрка Естонії не дала гарантій парламенту, що збройних сил не буде в Україні

Кая Каллас раніше стверджувала, що країна не надсилатиме війська, але зараз риторика стала менш категоричною.

Прем'єрка Естонії не дала гарантій парламенту, що збройних сил не буде в Україні
Фото: Twitter/Kaja Kallas

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас трохи змінила риторику щодо питання використання збройних сил на території України. Як передає естонський мовник ERR, прем'єрка відмовилася давати парламенту таку гарантію.

Якщо раніше Каллас, як і більшість європейських лідерів, говорила про те, що не надсилатиме війська в Україну, то зараз нагадала парламенту, що залучення армії до будь-яких операцій здійснюється зі згоди депутатів. Тож це рішення "не може пройти повз них". При цьому вона відмовилася давати чіткі гарантії, бо "ситуація може змінитися".

"Ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів. Ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми чітко обрали сторону, і це сторона України", - запевнила Каллас.

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