Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.
Про це йдеться у повідомленні Мінветеранів.
"Відбулася щотижнева нарада з питань ветеранської політики під головуванням Віцепремʼєр-міністра Ірини Верещук. На заході Мінветеранів представили презентацію "Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин", – зазначило міністерство.
Зокрема, представили конкретні шляхи інтеграції всіх можливих послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг і зазначили, що саме ЦНАПи є більш пристосованими до нових викликів.
"Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів", – повідомили у Мінветеранів.
Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачатиме для ветеранів:
- формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
- максимальну поінформованість про їхні можливості;
- створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
- впровадження комплексного підходу — отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.
Ветеранська політика в Україні
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