Головний санітарний лікар: "Найгірше щодо Covid-19 вже позаду"

Covid-19, через який увесь світ у 2020 та 2021 роках зіткнувся з безпрецедентними пандемійними заходами, остаточно переходить до розряду сезонних хвороб. Як повідомляє Укрінформ, таку думку висловив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

За словами урядовця, в нашій країні показники вакцинаціїї населення проти коронавірусу досі не відповідають рекомендаціям ВООЗ. Попри це, Кузін переконаний, що "найгірше щодо Covid-19 вже позаду".

Щороку нам усе одно доведеться мати справу з коронавірусом, який мутуватиме - подібно грипу. Проте головний санітарний лікар переконує: тенденції до того, що вірус стане агресивнішим, немає.

Згідно з наведеною паном Кузіним статистикою, за весь час в Україні було зафіксовано 5,5 мільйонів випадків зараження Covid-19. 112 тисяч людей померли. Понад 15 мільйонів українців пройшли курс з двох вакцинацій від коронавірусу.