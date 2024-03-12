ЗСУ знищили танкер, який використовувався ворогом як пункт управління

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про черговий знищений корабель окупантів. Проте цього разу ситуація унікальна: йдеться про танкер, який навіть не міг піти на дно, бо й так був на мілині.

Як зазначають ВМС на своїй сторінці у Facebook, судно "Механік Погодін", яке належало російській компанії із Санкт-Петербурга, у 2018 році потрапило під арешт і перебувало у порту Херсона до літа 2023 року. Після підриву окупантами дамби Каховського водосховища танкер змило вниз за течією і викинуло на берег тимчасово окупованої Кінбурзької коси.

На судні, яке вже було непридатне для морських справ, росіяни облаштували розвідувальний пост і встановили техніку радіоелектронної боротьби. Звідти також завдавалися удари FPV-дронами.

11 березня пункт управління на танкері було знищено успішним ударом Повітряних Сил України, адже судно відповідало визначенню військового об'єкта.