Зеленський: Наступ росіян зупинено

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив про стабілізацію лінії фронту російсько-української війни.
Як повідомляє Bloomberg, всупереч заявам окупантів про рух вперед на сході України, Зеленський вважає, що наступ ворога зупинено. Він також стверджує, що ситуація наразі ліпша, аніж вона була упродовж трьох попередніх місяців. Проте це може змінитися, якщо Україна не почне отримувати достатньо військової допомоги від західних країн.
Президент також дав чітко зрозуміти, як Київ сприймає дискусію щодо залучення західних військ: "Поки Україна триматиметься, французькі війська залишаться на території Франції".
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