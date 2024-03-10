Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждав чоловік

Унаслідок обстрілів росіянами смт Антонівка Херсонської області постраждав 54-річний чоловік.
Про це повідомив голова херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по населеному пункту з безпілотника близько 11.00.
У нього медики виявили мінно-вибухову травму й уламкове поранення ноги. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно.
У Національній поліції повідомили, що росіяни протягом добаи обстрілювали область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА. Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.
У Херсонському районі під вогнем перебували також Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.
На території Бериславського району ворог атакувавТомарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.
- Раніше стало відомо, що у Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін.