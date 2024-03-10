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Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждав чоловік

У нього медики зафіксували мінно-вибухову травму.

Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждав чоловік
Фото: Національна поліція

Унаслідок обстрілів росіянами смт Антонівка Херсонської області постраждав 54-річний чоловік.

Про це повідомив голова херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по населеному пункту з безпілотника близько 11.00.

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У нього медики виявили мінно-вибухову травму й уламкове поранення ноги. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно.

У Національній поліції повідомили, що росіяни протягом добаи обстрілювали область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА. Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.

У Херсонському районі під вогнем перебували також Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.

На території Бериславського району ворог атакувавТомарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.

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