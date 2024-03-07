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Чехія та Словаччина посварилися через Україну

Країни скасували спільне засідання урядів через різний погляд на війну.

Чехія та Словаччина посварилися через Україну
Чехія та Словаччина входять до "вишеградської четверіки"
Фото: visegradplus.org

У відносинах Чехії та Словаччини спостерігається погіршення через розбіжності щодо війни в Україні. Як повідомляє BBC, уряди двох країн скасували спільне засідання.

Безпосередньою причиною відмови від проведення традиційного і звичного для країн заходу називають зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара з Сергієм Лавровим в рамках дипломатичного саміту в турецькій Анталії.

Чехія розкритикувала Братиславу за переговори з головою російського МЗС, на що прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його уряд проводить суверенну політику дипломатії "з усіма чотирма кутами земної кулі".

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