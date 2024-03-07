Чехія та Словаччина посварилися через Україну

У відносинах Чехії та Словаччини спостерігається погіршення через розбіжності щодо війни в Україні. Як повідомляє BBC, уряди двох країн скасували спільне засідання.

Безпосередньою причиною відмови від проведення традиційного і звичного для країн заходу називають зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара з Сергієм Лавровим в рамках дипломатичного саміту в турецькій Анталії.

Чехія розкритикувала Братиславу за переговори з головою російського МЗС, на що прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його уряд проводить суверенну політику дипломатії "з усіма чотирма кутами земної кулі".