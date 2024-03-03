В Одесі під завалами можуть залишатися дві дитини, – Кулеба

Триває рятувальна операція на руїнах будинку в Одесі, куди влучив російський "шахед". Під завалами ще можуть перебувати діти.

"Рятувальники, кінологи медики, комунальники, волонтери продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, шукати людей. Під завалами можуть залишатися дві дитини", – зазначив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

П’ять людей вдалося врятувати, їм надали медичну допомогу.

У лікарнях залишаються дві жінки – вони в реанімації у важкому стані, та чоловік, стан якого медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Постраждала вагітна жінка вже вдома, з нею все гаразд.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз до рятувальних робіт загалом залучено 215 людей.

"Вдячний кожному волонтеру, який допомагає", – наголосив президент.

На місці цілодобово працює штаб з ліквідації наслідків трагедії.

В Офісі президента додали, що люди отримують всю необхідну допомогу. Всі питання щодо обігріву та харчування постраждалих, надання їм одягу та речей першої необхідності, психологічної допомоги, а також забезпечення тимчасовим житлом оперативно вирішуються місцевою владою та ОВА.

Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу.