В Одесі під завалами можуть залишатися дві дитини, – Кулеба

Триває рятувальна операція на руїнах будинку в Одесі, куди влучив російський "шахед". Під завалами ще можуть перебувати діти.
"Рятувальники, кінологи медики, комунальники, волонтери продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, шукати людей. Під завалами можуть залишатися дві дитини", – зазначив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.
П’ять людей вдалося врятувати, їм надали медичну допомогу.
У лікарнях залишаються дві жінки – вони в реанімації у важкому стані, та чоловік, стан якого медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Постраждала вагітна жінка вже вдома, з нею все гаразд.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз до рятувальних робіт загалом залучено 215 людей.
"Вдячний кожному волонтеру, який допомагає", – наголосив президент.
На місці цілодобово працює штаб з ліквідації наслідків трагедії.
В Офісі президента додали, що люди отримують всю необхідну допомогу. Всі питання щодо обігріву та харчування постраждалих, надання їм одягу та речей першої необхідності, психологічної допомоги, а також забезпечення тимчасовим житлом оперативно вирішуються місцевою владою та ОВА.
Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу.
- Уночі 2 березня ворог атакував БпЛА Одесу. Безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок спального району міста. Внаслідок влучання загинули люди, восьмеро поранено.
- Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки безпілотників по багатоповерхівці в Одесі загинули вже 10 людей, серед них 3-річний хлопчик та двоє немовлят. Також постраждали 8 людей. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.