В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі під завалами можуть залишатися дві дитини, – Кулеба

До рятувальних робіт залучено понад 200 осіб.

В Одесі під завалами можуть залишатися дві дитини, – Кулеба
Триває розбір завалів у Одесі
Фото: Олексій Кулеба

Триває рятувальна операція на руїнах будинку в Одесі, куди влучив російський "шахед". Під завалами ще можуть перебувати діти. 

"Рятувальники, кінологи медики, комунальники, волонтери продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, шукати людей. Під завалами можуть залишатися дві дитини", – зазначив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

П’ять людей вдалося врятувати, їм надали медичну допомогу. 

У лікарнях залишаються дві жінки – вони в реанімації у важкому стані, та чоловік, стан якого медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Постраждала вагітна жінка вже вдома, з нею все гаразд.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз до рятувальних робіт загалом залучено 215 людей. 

"Вдячний кожному волонтеру, який допомагає", – наголосив президент. 

На місці цілодобово працює штаб з ліквідації наслідків трагедії. 

В Офісі президента додали, що люди отримують всю необхідну допомогу. Всі питання щодо обігріву та харчування постраждалих, надання їм одягу та речей першої необхідності, психологічної допомоги, а також забезпечення тимчасовим житлом оперативно вирішуються місцевою владою та ОВА.

Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies