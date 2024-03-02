В Одесі кількість жертв через нічну атаку зросла до семи (оновлено)

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників в Одесі загинули семеролюдей, повідомив речник удару – Південь Сергій Братчук. Серед загиблих – двоє дітей, зокрема тримісячний малюк.

Постраждало восьмеро людей, серед яких 3-річна дитина. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Кіпера, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Також з-під завалів вдалося дістати чоловіка. Він вижив.