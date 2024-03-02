Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі кількість жертв через нічну атаку зросла до семи (оновлено)

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

В Одесі кількість жертв через нічну атаку зросла до семи (оновлено)
Наслідки атаки БПЛА
Фото: Суспільне Одеса

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників в Одесі загинули семеролюдей, повідомив речник удару – Південь Сергій Братчук. Серед загиблих – двоє дітей, зокрема тримісячний малюк.

Постраждало восьмеро людей, серед яких 3-річна дитина. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Кіпера, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Також з-під завалів вдалося дістати чоловіка. Він вижив.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies