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В Одесі через атаку "шахедів" кількість загиблих збільшилася до трьох (оновлено)

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

В Одесі через атаку "шахедів" кількість загиблих збільшилася до трьох (оновлено)
Наслідки атаки БПЛА
Фото: Суспільне Одеса

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників в Одесі загинули троє людей. Ці оновлені дані повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Постраждало восьмеро людей, серед яких 3-річна дитина. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Кіпера, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Спершу було відомо про одного загиблого. О 7:58 Кіпер повідомив, що під завалами виявили тіло другої жертви. Після 10 рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Також з-під завалів вдалося дістати чоловіка. Він вижив.

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