​Буданов: ЗСУ можуть перейти в наступ у 2025 році

Для цього Україні необхідна достатня підтримка партнерів й успішна оборона у 2024 році.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти в новий наступ у 2025 році.

Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Буданов наголосив, що Україні необхідна достатня підтримка партнерів й успішна оборона у 2024 році - за таких умов можна говорити про нову наступальну операцію.

Раніше керівник ГУР також казав, що цього року Росія намагатиметься повністю окупувати Луганську й Донецьку області. На інші завдання, вважає він, у ворога сил немає.

Також Буданов попереджав, що Москва хоче "спробувати вбити відомих українців". Пік цієї операції настане навесні й супроводжуватиметься "потужними атаками" росіян, які використовуватимуть будь-яку внутрішню ворожнечу в Україні.

Буданов нагадав, що Росія вже планувала операції під хибним прапором проти українських політиків, щоб звинуватити в цьому владу України. Розвідник навів у приклад нещодавню заяву експрезидента РФ Дмитра Медведєва про те, що президент Франції Емманюель Макрон скасував поїздку до Києва, бо "боявся свого вбивства".

"Інцидент був частиною російської операції. Це все елементи однієї й тієї ж великої ідеї", - додав Буданов.

Зазначимо, що в грудні минулого року Буданов казав, що Росія не має планів вести війну у 2025 році. Він також закликав бути реалістами в питаннях перенесення війни на територію ворога.