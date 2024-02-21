Головне за вівторок, 21 лютого: спроби прориву ворога під Авдіївкою та Мар’їнкою, блокада кордону з Польщею

Президент Володимир Зеленський закликав главу польського уряду Дональда Туска, а також представника Єврокомісії прибути до кордону, де відбувається блокада української агропродукції.

Про це ідеться у відеозверненні Зеленського 21 лютого.

"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав Президент.

Він зазначив, що теж готовий бути на кордоні разом із українським урядом.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 лютого – в нашій новині.

«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень», - повідомив у ТГ заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.

Водночас джерело LB.UA у фракції «Слуга народу» додало, що «така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема», - сказав нардеп.

Ще один співрозмовник підтвердив, що глава держави озвучив пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових. «Але тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Однак це ще не остаточне рішення», - сказав парламентар.

Ще один депутат наголосив, що «для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік».

21 лютого фракція «Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив нардепів у перемозі України, «хороших напрацюваннях на фронті». Закликав парламентарів надалі працювати єдиною командою. Питання переформатування уряду, складання мандатів окремими депутатами «Слуги» та проєкт закону про мобілізацію — не обговорювали.

Про це LB.ua розповіли декілька співрозмовників з фракції «Слуга народу» за результатами засідання.

«На засіданні було під 200 людей. Засідання фракції на чолі з Президентом тривало десь 1 годину 15 хвилин. Був також голова Офісу Андрій Єрмак. Прем’єра Дениса Шмигаля не було. Але це не якийсь там сигнал на переформатування уряду, просто голова у відрядженні. Та загалом питання відставок урядовці ніхто не ставив», — розповіло джерело за результатами засідання.

Ключовим на засіданні був виступ Володимира Зеленського.

«Президент запевнив, що все буде добре. Такий був настрій. Сказав, що ми точно переможемо. Буде нелегко. Ми тримаємось і рухаємось», — запевнив парламентар.

Подробиці – в новині.

На 87-му році життя помер відомий політик, дисидент, борець за незалежність України Степан Хмара.

Про це повідомила у Facebook його дружина Роксолана Хмара.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне!" – йдеться в дописі.

Останнім часом Степан Хмара важко хворів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!