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Сім збитих літаків за тиждень — серйозний удар по іміджу РФ, — Ігнат

Сім знищених бомбардувальників велика страта для Росії.

Сім збитих літаків за тиждень — серйозний удар по іміджу РФ, — Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Сім знищених бомбардувальників Су-34 і Су-35 є великою стратою для Росії. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це серйозний удар по іміджу РФ. 

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Кожен знищений борт літака для Росії відчутна втрата. По-перше, це пілоти, по-друге — сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", — зазначає Ігнат. 

Речник додає, що знищення бомбардувальників стало серйозним ударом по іміджу Росії, а для пілотів, як аргумент, що не варто сунути носа близько до українських кордонів. 

  • 17 лютого захисники збили одразу три борти: два Су-34 і один Су-35.
  • 19 лютого  росіяни втратили одразу два свої бомбардувальники – Су-34 і Су-35.
  • 21 лютого Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34.
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