Сім збитих літаків за тиждень — серйозний удар по іміджу РФ, — Ігнат

Сім знищених бомбардувальників велика страта для Росії.

Сім знищених бомбардувальників Су-34 і Су-35 є великою стратою для Росії. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це серйозний удар по іміджу РФ.

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Кожен знищений борт літака для Росії відчутна втрата. По-перше, це пілоти, по-друге — сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", — зазначає Ігнат.

Речник додає, що знищення бомбардувальників стало серйозним ударом по іміджу Росії, а для пілотів, як аргумент, що не варто сунути носа близько до українських кордонів.