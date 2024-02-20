Повідомили про підозру третьому топменеджеру банку "Фінанси та Кредит", який допомагав Жеваго красти мільярди

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру вже третьому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який допомагав красти мільярди власнику установи, ексолігарху Констянтину Жеваго.
Як йдеться у повідомленні ДБР, топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а у 2015 став Головою правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит".
За даними, колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й щонайменше трьох заступників Голови правління банку.
Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн грн.
"Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку", – повідомили у Бюро.
Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі й заступники голови правління.
Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).
Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Наприкінці минулого року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит".
- Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.
- Раніше ексолігарху Жеваго було повідомлено про підозру, накладено арешт на його майно, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
- Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
- Екснардеп Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.
- Також детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".