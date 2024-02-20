Повідомили про підозру третьому топменеджеру банку "Фінанси та Кредит", який допомагав Жеваго красти мільярди

Топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а у 2015 став Головою правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру вже третьому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який допомагав красти мільярди власнику установи, ексолігарху Констянтину Жеваго.

Як йдеться у повідомленні ДБР, топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а у 2015 став Головою правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

За даними, колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й щонайменше трьох заступників Голови правління банку.

Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн грн.

"Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку", – повідомили у Бюро.

Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі й заступники голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).

Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.