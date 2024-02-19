Головне за ніч та ранок понеділка, 19 лютого: ще дві збитих ворожих СУшки, 80 бойових зіткнень

Вранці понеділка, 19 лютого, захисники України знищили ще два російські літаки - винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це - наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!.." - цитує командування командувача Повітряних Сил Миколу Олещука.

Нагадаємо, вчора о 6 годині ранку Повітряні сили збили російський винищувач Су-34. А 17 лютого на Східному напрямку знищили одразу три ворожі бомбардувальники два Су-34 і один Су-35С.

Близько 12-ї по всій Україні оголосили повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал». Центральні та східні області також під загрозою використання балістичного озброєння.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони всі їх знищили.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку ворог десять разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1 290 російських окупантів, 11 танків, 34 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Чернігівщину обстрілювали, над Дніпропетровщиною збивали дрони, йдеться в зведенні обласних військових адміністрацій.

Також ворожих атак зазнали Сумська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Більше інформації – в новині.

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