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Командуч військ "Таврія" Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"

На загрозливих напрямках підрозділи "здійснюють маневри та підсилюються".

Командуч військ "Таврія" Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"
Бригадний генерал Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Командувач оперативно-стратегічно угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський охарактеризував ситуацію в Авдіївці станом на 23 годину 15 лютого як "складну, але контрольовану".

У дописі в своєму Telegram бригадний генерал повідомив, що ухвалені рішення про підсилення підрозділів та маневри на найбільш загрозливих напрямках. Військові отримали додатковий ресурс боєприпасів та засобів ураження ворога.

З урахуванням усіх можливих сценаріїв готуються нові позиції та потужні укріплення. Командири виконують завдання згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації. Управління військами залишається стійким та ефективним. 

Генерал Тарнавський підкреслив, що командування цінує кожен клаптик української землі, але найбільшим пріоритетом залишається збереження життя українського солдата. 

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