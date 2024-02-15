Щонайменше двоє людей загинуло на Харківщині від прильоту ворожих КАБів

Один із снарядів влучив у автомобіль, загинув чоловік із дружиною.

На Харківщині внаслідок влучання керованої авіабомби окупантів у автомобіль цивільних загинуло двоє осіб, також виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", – повідомив Синєгубов.

Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

Всі екстрені служби працюють на місці.

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