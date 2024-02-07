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В Удмуртії стався вибух - ймовірно, на Воткінському заводі

Воткінський завод випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів “Тополь-М” та “Іскандер”. 

В Удмуртії стався вибух - ймовірно, на Воткінському заводі
Вибух в Удмуртії
Фото: Скріншот з відео

Мешканці російської Удмуртії повідомляють про потужний вибух у районі військового полігону неподалік від Іжевська.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, жителі міста Воткінськ в Удмуртії повідомили про потужний вибух неподалік міста. 

В місцевих каналах оприлюднені чисельні фото та відео, на яких помітно високе полум'я, яке виникло після вибуху.

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В деяких телеграм-каналах з посиланням на місцеве МНС з'явилися повідомлення, що вибух викликали технічні роботи на Воткінському машинобудівному заводі. 

Наразі немає офіційних повідомлень та відомостей про постраждалих.

Воткінський завод розташований за 50 км від Іжевська, столиці Удмуртії. Він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів “Тополь-М” та “Іскандер”. 

Наприкінці 2023 року Воткінський завод опублікував 19 держконтрактів щодо виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.

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