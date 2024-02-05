У Херсоні троє людей загинуло від російського обстрілу, ще одна поранена (оновлено)

Від російського обстрілу у середмісті виникла пожежа.

Вранці і вдень російська армія знову вдарила по Херсону. Станом на 13:22 відомо про трьох жертв і одного пораненого.

Росіяни обстріляли місто із тимчасово окупованого лівого берега, внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні після 12.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків", – написав він.

Оновлення. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що загиблими є двоє чоловіків, які перебували в авто.

"Також через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні", – повідомив він.

Згодом Прокудін додав, що кількість загиблих зросла до трьох. Загинула 66-річна жінка.