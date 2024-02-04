Головне за ніч та ранок суботи, 4 лютого: бої під Авдіївкою, ворожа ДРГ на Сумщині

Учора на Сумщині десятеро російських диверсантів намагалися прорвати кордон поблизу Глухівської громади. Сили оборони розпочали стрілецький бій, який тривав півтори години. Ворог зазнав втрат і відійшов далеко за межі українського кордону, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Через втрати російська ДРГ змінила тактику і розділилася на дві групи, одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених, а друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу.

До місця бою прибула контрдиверсійна група. Силам оборони вдалося відкинути ворога далеко від кордону України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 810 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 388 750.

Про інші втрати противника – в новині.

Артилерійські обстріли Миколаївської області, дрони по Чернігівській: про те, як минула доба, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також атак зазнали Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька, Сумська.

Більше інформації – в новині.

У Білому домі заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців. Відповідну заяву щодо останнього законопроєкту республіканців у Палаті представників зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

В опублікованій заяві на сайті Білого дому вказують на те, що впродовж кількох місяців адміністрація президента працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США та забезпечить підтримку України та Ізраїлю.

"У той час, коли законодавчий проєкт готовий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю не має бути політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє захисту кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких жінки та діти, яку підтримали ізраїльтяни, відкривши шлях під'їзду", — ідеться у заяві.

Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня у Палаті пройде голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних умов. Це може ускладнити зусилля лідерів Сенату зі згуртування підтримки ширшого пакету, що включає заходи з безпеки кордонів та допомогу Україні.

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз демократів у Південній Кароліні, пише Politico.

Байден легко переміг номінальних суперників — представника Міннесоти Діна Філліпса та письменницю Маріанну Вільямсон у штаті, який він поставив першим у календарі праймеріз і де здобув вирішальну перемогу під час своєї кампанії 2020 року.

Перемога Байдена в Південній Кароліні ще на крок наближає його до загальних виборів, які, як очікується, будуть одними з найдовших і найдорожчих в американській політичній історії. Республіканські праймеріз у Південній Кароліні відбудуться 24 лютого. Колишній президент США Дональд Трамп є фаворитом цих перегонів.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!