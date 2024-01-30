Пентагон не буде коментувати терміни постачання в Україну бомб GLSDB

Водночас Пентагон підтверджує, що Україна отримає ці бомби.

Льотчик Дж.Каталано біля стелажу з інертними бомбами малого діаметру під час підготовки на базі Елмендорф-Річардсон, Аляска 2018

Міністерство оборони США не планує робити офіційні заяви щодо термінів постачання Україні бомб малого діаметра наземного запуску (GLSDB).

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

“Стосовно бомб малого діаметра - як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)”, - сказав Райдер.

Речник Пентагону запевнив, що з міркувань безпеки право повідомляти про будь-які поставки залишається за Україною.

Патрік Райдер також додав, що Пентагон продовжує тісно співпрацювати з галузевими партнерами в оборонній сфері та з Україною. Таким чином Міноборони США намагається гарантувати постачання Україні озброєнь за програмою USAI якомога швидше.