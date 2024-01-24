Неякісне проєктування та будівництво: в КМДА назвали попередню причину деформації тунелю метро

Поки що це - попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

Причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська" - "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на попередні висновки експертів.

"Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро «Деміївська»-«Либідська». У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

ВІн зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить "у надскладних гідрогеологічних умовах": ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Кандибор наголосив, що це - попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", - додав він.