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Четверо людей загинули, ще шестеро поранені за добу в Херсонській області

Росіяни били з різних типів озброєння. 

За минулу добу росіяни здійснили 101 обстріл Херсонської області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації. Чотири людини загинули, ще шестеро були поранені.

По Херсону ворог випустив 26 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі", – йдеться у повідомленні.

Серед убитих учора – жінка, що загинула в будинку в селі Шляхове під час бомбардування. Росіяни скинули на Бериславський район шість керованих бомб. 

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