Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстрілюють Херсон, - Мрочко

Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Ввечері 23 січня росіяни вкотре обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, - написав Мрочко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies