В російському полоні знаходяться понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя

Полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ.

Росіяни тримають в полоні понад 500 мешканців тимчасово окупованого ними Мелітополя.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

“Всього з тимчасово окупованого Мелітополя було викрадено більше ніж 1500 людей”, - розповів Федоров.

Він також додав, що полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ. Найчастіше полонених вивозять у Краснодарський край, де над ними влаштовують судилища, звинувачуючи у тероризмі.