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В російському полоні знаходяться понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя

Полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ.

В російському полоні знаходяться понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя
Фото: EPA/UPG

Росіяни тримають в полоні понад 500 мешканців тимчасово окупованого ними Мелітополя

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

“Всього з тимчасово окупованого Мелітополя було викрадено більше ніж 1500 людей”, - розповів Федоров. 

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Він також додав, що полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ. Найчастіше полонених вивозять у Краснодарський край, де над ними влаштовують судилища, звинувачуючи у тероризмі.

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