В російському полоні знаходяться понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя

Росіяни тримають в полоні понад 500 мешканців тимчасово окупованого ними Мелітополя.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
“Всього з тимчасово окупованого Мелітополя було викрадено більше ніж 1500 людей”, - розповів Федоров.
Він також додав, що полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ. Найчастіше полонених вивозять у Краснодарський край, де над ними влаштовують судилища, звинувачуючи у тероризмі.
- Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі затримали трьох неповнолітніх. Їх звинуватили у співпраці з СБУ.
- У Мелітопольському районі Запорізької області окупаційна влада інсценує виявлення зброї та боєприпасів.
- На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні "соцслужби". За повідомленнями мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом. Після цього окупанти відвезли дитину до Мелітополя.