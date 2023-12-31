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Кількість загиблих через російську атаку зросла до 23 осіб

Рятувальники витягнули ще одне тіло з-під завалів.

Кількість загиблих через російську атаку зросла до 23 осіб
Київ. Рятувально-пошукові роботи
Фото: ДСНС України

Станом на 13:00 рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. У КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб. 

"Ще одне тіло. Вже 23 вбитих киянина. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить", – ідеться у повідомленні. 

Масована атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. 1 січня у Києві оголосили днем жалоби.

  • Внаслідок ранкової російської атаки по території України про понад 30 загиблих та більш як 160 поранених.
  • Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що "Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505".
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