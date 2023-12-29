Росія здійснила новий запуск ракет

Близько 15 години російська армія здійснила новий запуск ракет. Повітряні сили повідомили, що з Курської області вони летіли через Сумську область на Черкаську.

Запуск відбувся менш ніж через шість годин після завершення попередньої атаки – наймасованішої, як сказали в Повітряних силах. Вночі та вранці ворог випустив 158 ракет і ударних безпілотників.