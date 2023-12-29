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Росія здійснила новий запуск ракет

Запуск відбувся з Курської області.

Росія здійснила новий запуск ракет
Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою Х-22
Фото: wikipedia.org

Близько 15 години російська армія здійснила новий запуск ракет. Повітряні сили повідомили, що з Курської області вони летіли через Сумську область на Черкаську.

Запуск відбувся менш ніж через шість годин після завершення попередньої атаки – наймасованішої, як сказали в Повітряних силах. Вночі та вранці ворог випустив 158 ракет і ударних безпілотників.

  • Дані щодо постраждалих уточнюються, але відомо уже щонайменше 18 жертв і понад 108 поранених. Під ударом були Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Конотоп, Запоріжжя.
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